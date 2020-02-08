Из-за пожара на Лиговском эвакуировали клуб «Ионотека». Горит по соседству

Посетителям заведения «Ионотека» в центре Петербурга пришлось эвакуироваться из-за дыма вечером 8 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в клубе, горит соседнее здание. Насколько известно представителям «Ионотеки», там расположена мастерская сварщиков. Здание, где работает клуб, цело, но посетителям пришлось поискать другое место для отдыха. В помещения проник дым.

Пожар на Лиговском проспекте, дом 50, тушат по повышенному номеру сложности 1-Бис. О пострадавших информация не поступала.



