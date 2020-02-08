Возле «Галереи» и Московского вокзала тушат пожар по повышенному номеру сложности

Пожар по повышенному номеру сложности 1-Бис в Центральном районе Петербурга тушат спасатели вечером 8 февраля.

По данным регионального управления МЧС, возгорание началось в 22.13 в доме по адресу Лиговский проспект, дом 50. Площадь пожара в складском помещении 15 на 200 метров уточняется. Из-за угрозы распространения огня ему присвоен повышенный номер сложности 1-Бис. На месте работают 38 человек, о пострадавших пока не сообщалось.

Поблизости расположен торговый центр «Галерея», бары и хостелы. В каком именно корпусе пожар, МЧС не уточняет.



