Смерть троих подо льдом стала уголовным делом. Следователи оценят действия чиновников, ответственных за безопасность

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели троих человек, провалившихся под лед на карьере возле поселка Шапки. Об этом вечером 8 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», утром 8 февраля на лыжах по льду катался мужчина с двумя детьми, они провалились под воду. Отец сумел спасти мальчика, которого госпитализировали с переохлаждением. Трехлетняя девочка погибла. Спустя примерно два часа неподалеку провалились под лед и погибли еще двое лыжников — мужчина и женщина. На видео попало, как они проходят мимо полыньи, в которой погиб ребенок. Так же описывает события и следствие. Подробнее об обстоятельствах гибели лыжников на льду читайте в материале "Фонтанки".

Сейчас создан «оперативный штаб по координации действий всех служб и ведомств, принимающих участие в спасательных операциях», – уточнили в СК. В администрации МО «Тосненский район» под председательством главы СУ СК по Ленобласти Сергея Сазина проведено оперативное совещание «по вопросам профилактики гибели людей на водоемах Тосненского района Ленинградской области».

«В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности», – подытожили в СК.



