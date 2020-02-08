На Хасанской после пожара погибла пожилая женщина. Из парадной эвакуировали 28 человек

Квартирный пожар произошел в Красногвардейском районе Петербурга вечером 8 февраля. Пенсионерка надышалась дымом и не выжила.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила в половину девятого вечера. Спасатели эвакуировали из квартиры на четвертом этаже 10-го дома по Хасанской улице 90-летнюю пенсионерку. Ее с отравлением дымом передали медикам, но до больницы живой женщина не доехала. Пожар занял площадь в 5 квадратных метров, к девяти часам он был локализован. На улице ликвидации возгорания ждали 28 жильцов из квартир выше этажами. На месте работали 15 пожарных.



