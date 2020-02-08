Победившая коронавирус китаянка рассказала, как вылечилась в одиночку

24-летняя медсестра из Уханя Jia Na рассказала, как справилась с коронавирусом в одиночку, не ложась в больницу. В видеоинтервью изданию Global Times 8 февраля она пояснила, что предпочла остаться дома, получив положительный результат теста на коронавирус, потому что живет в двух шагах от больницы и потому что ее симптомы были несерьезными — при том, что мест в лечебных учреждениях не хватало, и другим они могли оказаться нужнее.

Женщина устроила «самокарантин» продолжительностью в 11 дней — с 23 января, когда впервые почувствовала недомогание, и до 3 февраля, когда тесты показали излечение.

Среди главных условий она называет своевременный и регулярный прием медицинских препаратов, предписанных врачами (в ее случае – «Осельтамивир», «Авелокс», местный продукт Lianhua Qingwen и «Арбидол»). По ее словам, для большинства людей вирус не так страшен — просто он очень быстро распространяется.

«Уделяйте больше внимания тому, что вы едите и как стерилизуете пространство вокруг себя, а также следите за своим моральным состоянием: если вам действительно плохо — немедленно ложитесь в больницу», – рекомендует Jia Na.





Она упоминала, что в каждый прием пищи ела только здоровую и легкую еду, ежедневно стерилизовала всю квартиру с дезинфектором — от уборной до стола и книжных полок, и регулярно проветривала. Кроме того, соблюдала режим и сохраняла позитивный настрой, в чем ей помогали друзья по соцсетям.

Напомним, 8 февраля от коронавируса скончался 60-летний гражданин США — он стал первой жертвой среди жителей этой страны. Также сегодня первую партию пациентов принял построенный за 8 дней госпиталь Лейшеншань — врачи приступили к их лечению.

По данным на 7 февраля, число заболевших в Китае составило 34,5 тысячи человек, 722 скончались, свыше 1,1 тысячи — излечились. Эпицентром заболевания стал город Ухань.

Случаи заражения фиксировались в разных странах — практически всегда заболевшими оказывались граждане Китая. Меры против эпидемии принимают и в России. Иногда — чрезмерные, как рассказала «Фонтанка» – когда людей с «чистыми» анализами держат в больнице «от греха подальше». Впрочем, в каждом регионе меры карантина разные. Эвакуированные из Китая военными самолетами, без туалетов, еды и теплых вещей, в Тюмень россияне были посажены под двухнедельный карантин. А в Екатеринбурге россиян отпустили по домам, изолировав лишь китайцев во второй карантинный санаторий «Бодрость».

Также на карантине по миру находятся несколько круизных судов с тысячами пассажиров. Среди них — SuperStar Aquarius и Diamond Princess.

И.о. директора НИИ гриппа профессор Дмитрий Лиознов рассказал «Доктору Питеру», что «завоз» коронавируса в Россию ожидается к середине февраля.