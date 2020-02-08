В областных лесах собаки гоняли косулю, а собак — охотник. Все остались живы

Молодого «бэмби» спас охотник из Ленинградской области днем 8 февраля. Его в ледяной водоем загнали дикие собаки.

Об этом сообщает Охотнадзор, в соцсетях есть и небольшое видео спасательной операции. Если верить рассказу представителей комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО, косулю в водоем рядом с деревней Заорешье в Лужском районе загнала стая одичавших собак, которые были бы не против парнокопытным поужинать. К счастью последнего, погоню заметил охотник и вскоре нашел загнанного зверя. Сейчас юный самец уже у врачей, его отогрели и перемотали раненый рог. По предварительной информации, жизни косули ничего не угрожает.



