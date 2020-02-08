Возле «Черной речки» автобус на пешеходном переходе сбил женщину. Она в крайне тяжелом состоянии

Женщина на вид около шестидесяти пяти лет попала под колеса автобуса на Школьной улице в Приморском районе Петербурга. Она шла по «зебре», но на какой сигнал светофора — пока неизвестно.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, авария произошла около восьми часов вечера 8 февраля на перекрестке Школьной улицы с Карельским переулком. На нем есть и светофор, и пешеходный переход, однако водитель автобуса МАЗ затормозить перед женщиной не успел. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

211-й маршрут, который следует от «Черной речки» в Зеленогорск, обслуживает АО «Третий парк», сообщается на портале общественного транспорта Петербурга. Дозвониться до компании «Фонтанке» не удалось.



