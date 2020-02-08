“Пытался на локтях добраться, они ещё живые палками махали”. Лёд в три сантиметра забрал троих у Шапок

Отец вышел на лёд с двумя детьми - одного из них больше нет. Супруги-лыжники отмахнулись от совета - нет обоих. Всё в одном месте, в одно время. 47news предупреждает, что скоро туда попадёт "Лыжная стрела".

фото:47news

В начале одиннадцатого утра 8 февраля в экстренные службы пришло сообщение – на карьере «5-й километр» неподалёку от посёлка Шапки Тосненского района под лёд провалилась семья из трёх человек. По уточнённым данным, двухлетняя девочка, её пятилетний брат и 44-летний отец детей Михаил. Он рассказал полиции, что бросился спасать дочь и сына, но разорваться между ними не смог. Девочка умерла.

Медики на реанимобиле забрали мальчика, он жив. Михаил в шоковом состоянии несколько часов пробыл на месте. Есть предположение, что полынья была запорошена снегом.





Трагедия произошла примерно в 10 утра. Ещё через два часа, на другой стороне того же карьера, под лёд провалились мужчина и женщина. Их пытались спасти очевидцы, но добраться до тонущих не удалось. Тела вытащили спасатели отряда «Тосно». До пролома во льду они добирались ползком с верёвками и в гидрокостюмах. На вид погибшим лет 40-45, объяснили в полиции. Похоже, это муж и жена. Буквально минут за 15 до гибели эта пара проходила в нескольких метрах от полыньи, где погибла девочка. На кадрах видно, как лыжники оборачиваются и смотрят на воду.

Им кричали, что нужно уходить, но к совету ныне погибшие отнеслись своеобразно. "Я этим лыжникам кричал, чтобы уходили. Они пошли вдоль берега, а потом напрямки на другой берег карьера. Там стали проваливаться", – говорит автору очевидец Александр.

- Я бросился спасать, пробежал метров сто с ватрушкой в руках, чувствую, лёд затрещал. Пытался на локтях добраться, метров сорок до них было — они ещё живые палками махали на тот момент ещё – но сам провалился. Меня парень вытащил, с которым мы пытались помочь, – описал происходящее с места вымокший собеседник, добавив, что лёд, по ощущениям, всего сантиметра три.

На карьере, где лет двадцать назад добывали песок, в этот день было многолюдно. Впрочем, учитывая бесснежную до этого зиму, желание отдохнуть в снежном антураже понятно. Полиции и добровольцам пришлось обходить карьер и призывать людей уйти со льда. В некоторых случаях реплики об опасности просто игнорировались. Так, например, этот рыбак и не подумал сворачиваться. «Будете тонуть, кто спасать будет?» – риторически кричат ему.

Что касается погибшей девочки, то отец работает энергетиком на крупном производстве упаковочных материалов в Сертолово. Семья живёт, по всей видимости, в Тосно. Личности погибших лыжников устанавливаются.

Судя по табличке на карьере с призывом не мусорить, территория принадлежит «Федеральному агентству по лесному хозяйству». Связаться с представителем ведомства не удалось. Хотя, что они могли бы нам прокомментировать.

Уровень угрозы: вечером 7 февраля на Лахтинском заливе в Петербурге водолазы нашли тело 14-летней школьницы. Сутками ранее она гуляла по тонкому льду с приятелем и провалилась. Её товарищ смог спастись самостоятельно.

МЧС Ленобласти продолжает всем напоминать о запрете выхода на лёд.

И напоследок: в воскресенье, 9 февраля, с Финляндского вокзала в Ленобласть отправятся два специальных пригородных поезда – "Лыжные стрелы" с бесплатным проездом для любителей зимнего отдыха. У одной из электричек конечная станция Шапки, прибытие в 11:32. Как говорят, в Следственном комитете настаивают на отмене мероприятия, а в районной администрации готовятся встречать лыжников на перроне и предупреждать об опасности.

Виктор Смирнов, 47news