«Всегда был такой спокойный и вежливый». Спецназ в Таиланде штурмует торговый центр, где военнослужащий захватил заложников

Спецназ в городе Накхон Ратчасима (другое название – Корат) на северо-востоке Таиланда приступил к штурму торгового центра с заложниками. Как сообщает 8 февраля вечером местное телевидение, уже удалось зачистить первый этаж. По предварительным данным, стрелок с заложниками находятся на четвертом этаже.

Напомним, местный военнослужащий убил командира и двоих сослуживцев, угнал армейский внедорожник, со стрельбой проехал по городу. После этого он зашел в торговый центр, где захватил заложников (по неподтвержденной информации — 16 человек). Камеры зафиксировали момент, когда солдат заходил в ТЦ.

CCTV FOOTAGE OF THE SHOOTER IN TERMINAL 21 SHOPPING MALL IN NAKHON RATCHASIMA, THAILAND, WHO KILLED AT LEAST 12 PEOPLE AND HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/4Wq8i5FXIT