«Всегда был такой спокойный и вежливый». Спецназ в Таиланде штурмует торговый центр, где военнослужащий захватил заложников

Спецназ в городе Накхон Ратчасима (другое название – Корат) на северо-востоке Таиланда приступил к штурму торгового центра с заложниками. Как сообщает 8 февраля вечером местное телевидение, уже удалось зачистить первый этаж. По предварительным данным, стрелок с заложниками находятся на четвертом этаже.

Напомним, местный военнослужащий убил командира и двоих сослуживцев, угнал армейский внедорожник, со стрельбой проехал по городу. После этого он зашел в торговый центр, где захватил заложников (по неподтвержденной информации — 16 человек). Камеры зафиксировали момент, когда солдат заходил в ТЦ.





CCTV FOOTAGE OF THE SHOOTER IN TERMINAL 21 SHOPPING MALL IN NAKHON RATCHASIMA, THAILAND, WHO KILLED AT LEAST 12 PEOPLE AND HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/4Wq8i5FXIT — freezerohedge (@freezerohedge1) February 8, 2020

По последним данным тайского Минздрава, жертвами стрелка уже стали 20 человек, 31 человек был ранен. 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Стрелка пыталась уговорить сдаться властям его мать, однако переговоры успехом не увенчались. Один из сослуживцев солдата заявил местному телеканалу, что не понимает, что произошло: «Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный», – рассказал он.

В посольстве РФ в Таиланде заявили, что среди погибших, пострадавших и заложников россиян нет.