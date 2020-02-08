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Город
08.02.2020 19:38
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Вместо улицы — остров. Вечеринка Петербургского международного юридического форума официально переезжает с Рубинштейна

Организаторы Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) больше не будут проводить вечеринку Legal Street на улице Рубинштейна. Напомним, она вызывала недовольство местных жителей.

На официальном сайте форума появилась информация, что теперь вечеринка называется Legal Island (англ. остров). 

«Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ – что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова!» – пишут организаторы ПМЮФ.

Вечеринка будет проходить на Заячьем острове, как ранее и писала «Фонтанка». Правда, когда журналисты интересовались такими перспективами в Музее истории Санкт-Петербурга, в управлении которого находится Петропавловская крепость, там отвечали, что официальных запросов от форума не получали. 

Напомним, в 2019 году вечеринки Legal Street прошли в 11 заведениях из 70 работающих на улице Рубинштейна. На время проведения мероприятия улица становилась пешеходной. Шумные юристы вызвали серьезное недовольство местных жителей, которые даже вывесили в окнах и на балконах обличающие баннеры.



© Фонтанка.Ру
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