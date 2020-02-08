Томская школьница получила контракт на экранизацию Стивена Кинга и теперь его «подправит», придав оптимизма

16-летняя студентка лицея, начинающая актриса и режиссер Диана Костырина получила право экранизировать один из рассказов «короля ужасов» Стивена Кинга по программе Dollar Baby. Согласно условиям проекта, писатель дает разрешение некоторым студентам и подающим надежды режиссерам, а также театральным продюсерам адаптировать для экрана или театральной сцены выбранную ими короткую историю всего за 1 доллар.

В интервью РИА «Новости» 8 февраля российская победительница рассказала, что планирует экранизировать историю «Женщина в комнате», фильм будет длиной до 40 минут и снимать она его будет при участии местного киноклуба. «Хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», – поделилась планами Костырина.

Впервые Стивен Кинг начал получать просьбы от студентов экранизировать его короткие рассказы еще в 1977 году. О том, сколько фильмов было снято за это время, известно не слишком много — в основном они не становятся знаменитыми. Одним из условий является не проводить коммерческих показов без отдельного разрешения Стивена Кинга. В 2000 году впервые писатель разрешил одному из авторов выложить работу в Интернет — на непродолжительное время и даже выпустить DVD. При этом на странице проекта подчеркивается, что Кинг не подписывает контракты лично.

72-летний Стивен Кинг — автор 56 романов и порядка 200 рассказов. Его последний на данный момент роман «Институт» вышел в 2019 году.



