Пропавшая на Васильевском острове Кристина Кукушкина утонула. Тело девушки пока не найдено

Родные и волонтеры прекратили поиски по городу пропавшей в Василеостровском районе Петербурга девушки. Их опасения подтвердили записи с камер наблюдения.

Как рассказал «Фонтанке» 8 февраля молодой человек Кристины, накануне ему и друзьям девушки удалось посмотреть видеозапись, на которой запечатлен момент ее падения в Неву. Трагедия, рассказала ее подруга и однокурсница Алина, произошла в шесть утра 29 января, примерно через час после того, как она вышла с корпоратива. Девушка оступилась на набережной Лейтенанта Шмидта, у спуска к воде рядом с площадью Трезини. Водолазы, рассказали «Фонтанке» родные погибшей, работают с 6 февраля, но пока результата нет.

На набережной Кристина была одна и упала в воду случайно, оснований сомневаться в этом у родных Кукушкиной нет. Причины, по которым ее друзья не могли убедиться в бессмысленности поисков по городу, по их словам, в бюрократии — доступ к видеозаписям связан с «бюрократической волокитой».

Девушка вышла из бара на Биржевой линии Васильевского острова в пять утра 29 января. С того момента больше ее никто не видел и не слышал. К поискам 22-летней петербурженки подключилось множество неравнодушных горожан.



