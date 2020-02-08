В промзоне Купчино в куче грязного снега оказался Chevrolet. Водитель в больнице

Мужчина, который находился за рулем Chevrolet Epica, днем 8 февраля госпитализирован в тяжелом состоянии. На Витебской-Сортировочной он не удержался на колесах.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, перевернулся автомобиль около четырех часов дня неподалеку от 40-го дома по Витебской-Сортировочной. 36-летний водитель не справился с управлением, съехал на обочину и остановился на крыше. Что именно привело к аварии, неизвестно. Судя по кадрам с места ДТП, асфальт был чистым, но мокрым.



