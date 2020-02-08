Под Выборгом нашли тело пропавшего тренера по боксу. Его исчезновение называли «странным и непонятным»

В Выборгском районе Ленобласти, неподалеку от садоводства «Отрадное», в лесу рыбаки нашли тело тренера по боксу и одного из учредителей Федерации бокса Выборгского района Александра Сушкова. Об этом 8 февраля сообщает 47news со ссылкой на представителей федерации, которые принимали участие в поисках.

Фото: листовка о поиске Александра Сушкова

Тренер жил в садоводстве и мог заблудиться в лесу, однако в федерации его пропажу неделю назад называли «странной и непонятной». Автомобиль Сушкова нашли пустым 3 февраля в кювете на трассе «Скандинавия». Сам тренер перестал выходить на связь еще 2-го числа.



