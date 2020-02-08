Воскресенье принесет петербуржцам плюс: ждут морось и гололедицу. МЧС просит не выходить на лед

Росгидромет обещает петербуржцам потепление: после облачной ночи, которая пройдет преимущественно без осадков, на воскресенье, 9 февраля, они «запланированы» в виде небольшого мокрого снега и мороси. Температура уже ночью сменится плюсом, но незначительным: от +1 до +3.

«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует http://www.meteo.nw.ru/ гололедицу на дорогах и понижение атмосферного давления.

В преддверии потепления ГУ МЧС разослало днем 8 февраля петербуржцам предупреждения о том, что «в связи с неустойчивым ледообразованием выход людей на лед опасен для жизни». При возникновении любой чрезвычайной ситуации с мобильных номеров нужно набрать «112» или «101».

Напомним, 8 февраля под Петербургом, неподалеку от поселка Шапки в Ленобласти, под лед провалились в разное время четверо человек: утром там погибла трехлетняя девочка, ее брата госпитализировали с переохлаждением. А спустя всего несколько часов рядом утонули двое лыжников — перед трагедией они успели попасть на видео.



