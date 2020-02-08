«Ради чистого умиротворения». Глава французской Федерации фигурного катания ушел из-за секс-скандала

Президент французской Федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге спустя два с лишним десятилетия работы покидает свой пост. Причиной стал секс-скандал: многократная чемпионка Франции Сара Абитболь выпустила автобиографию «Такое долгое молчание», в которой рассказала о сексуальном насилии со стороны своего бывшего тренера Жиля Бейера. Вскоре после этого о сходных поступках своих тренеров заговорили и другие фигуристки (на момент описываемых событий — несовершеннолетние), что вылилось в расследование прокуратуры Парижа.

«Ради чистого умиротворения, по-философски и с достоинством, но без всякой горечи перед несправедливостью, с высоко поднятой головой, я принял мудрое решение уйти в отставку», – цитирует 8 февраля Дидье Гайаге «Коммерсантъ» со ссылкой на RMC Sport.

Увольнения чиновника потребовало министерство спорта страны. Нынешний секс-скандал считается самым крупным за всю историю французского спорта.

В книге 44-летней Сары Абитболь речь идет о событиях 1990 – 1992 годов. «Мне было 15 лет, – вспоминала она. – И меня впервые касался мужчина». После публикации тренер фактически признал свою вину.





Дидье Гайаге — сам бывший фигурист, чемпион Франции 1974 и 1975 годов в мужском одиночном катании. Его воспитанница как тренера — Сурия Бонали, пятикратная чемпионка Европы в 1991 – 1995 годах и трехкратная вице-чемпионка мира (1993 – 1995). Он ее тренировал до 1992 года.