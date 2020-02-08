«Есть только МиГ». «Неожиданное утро» подарило жителям Пушкина истребитель

Субботний день 8 февраля преподнес жителям Пушкина сюрприз: выйдя из дома, горожане повстречали на своем пути самолет-истребитель, к счастью — отечественных вооруженных сил.

«Неожиданное утро. Угол Саперной и Красносельского, автобусная остановка», – прокомментировали фотографии в сообществе «Пушкин – Царское Село | Павловск» «ВКонтакте».

Как оказалось, самолет «приземлился» на территории военных с мемориальными целями.





«Перед штабом Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, увековечивая подвиг военных летчиков, будет установлен памятник в виде самолета МиГ-29, – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО. – Данный самолет стоял на вооружении округа, но по программе перевооружения был заменен на новые образцы техники. Этот конкретный самолет нес боевое дежурство по противовоздушной обороне государственной границы, совершил несколько сотен тысяч часов полета. В настоящее время, чтобы установить его в качестве памятника, с него сняли все узлы, механизмы и авионику (комплекс приборов, установленных у летчика для производства полетов). Он займет почетное место возле штаба армии и, как мы надеемся, станет еще одной достопримечательностью Пушкина».

В ЗВО уточнили, что МиГ-29 являлся в свое время одной из самых массовых моделей, эксплуатируемых в российских военно-воздушных силах.

Когда именно состоится торжественное открытие монумента — пока не определено: самолет будет не просто стоять на земле, а станет центром мемориала, посвященного военным летчикам. Работы по его созданию планируется завершить самое позднее ко дню Военно-воздушных сил (отмечается 12 августа). На открытие обещают позвать ветеранов, юнармейцев и жителей района.