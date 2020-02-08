Коронавирус «приземлил» пилотов китайских авиакомпаний, в том числе сотню россиян

Китайские авиакомпании отправляют в неоплачиваемый отпуск пилотов-иностранцев. Как сообщает 8 февраля South China Morning Post, к подобной практике пришли в China Southern, Hainan Airlines и ряде небольших перевозчиков Китая. Сроки такого отпуска не оговорены.

Причина сокращений в том, что из-за коронавируса сократилось число рейсов, выполняемых перевозчиками. Проблема затронула около 700 пилотов, в том числе порядка сотни из них, по информации ТАСС, могут быть россиянами.

Значительный отток российских пилотов в Поднебесную отмечался в 2017 году — из-за высоких зарплат и меньшей нагрузки.

Интересно, что именно высокие зарплаты стали причиной того, что компании избавляются в первую очередь от иностранцев: зарубежным профессионалам в этой сфере платят больше, чем местным. И в некоторых компаниях альтернативой бессрочному отпуску стало значительное сокращение зарплаты — до уровня, соответствующего зарплате их китайских коллег.



