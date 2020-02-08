Военнослужащий в Таиланде застрелил командира, проехался по городу на угнанном внедорожнике и захватил заложников. Погибли как минимум 12 человек

В городе Накхон Ратчасима (другое название – Корат) на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям. Как сообщает 8 февраля Bangkok Post, погибли как минимум 12 человек.

Active shooter in Korat, Thailand. The suspect was armed with an assault rifle, killing more than 10 innocent people right now. #???????????? #shooting #korat pic.twitter.com/Ko0Z7WOoeV — Latt?bbrook???™? (@lattebbrook) February 8, 2020

По данным издания, солдат убил командира и еще одного своего сослуживца на военной базе. После этого он угнал армейский джип Humvee и поехал в один из торговых центров города. По пути он беспорядочно стрелял в прохожих. По последним данным, солдат удерживает 16 заложников на одном из этажей торгового центра.



