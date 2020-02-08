Возле «Лесной» задержали нескромных воров. Товары из торговых центров они выносили в семейных масштабах

Весь январь на парковках торговых центров Петербурга можно было видеть группу людей южной наружности, запихивающих в багажник тяжелые сумки с покупками. Выглядели они так, как будто закупились на месяцы вперед или готовятся, например, к рождению ребенка. На деле же молодые люди крали и сбывали.

Уже приметные фигуры около полудня 8 февраля разглядела служба охраны торгового центра «Европолис» неподалеку от станции метро «Лесная». Первый раз неладное за ними в этом ТК заметили 10 января, возвращались они и 19-го, и 29-го, но каждый раз умудрялись не только уйти безнаказанно, но и унести с собой внушительных размеров тюки. Молодые люди смело заходили в интересующие их магазины с заранее подготовленными пакетами, которые делают украденное невидимым для защитных рамок. В один из визитов без спешки и надрыва выкатили из магазина детскую коляску.





Полицейские Выборгского района задержали троих на парковке, когда украденное уже лежало в машине. Неладное почувствовала спутница молодых людей, девушка успела сбежать, но на камерах ее лицо видно хорошо — в руках у нее те самые пакеты.