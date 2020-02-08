Видео: Лыжники, утонувшие в карьере под Петербургом, шли прямо мимо полыньи, в которой погибла трехлетняя девочка

Двое лыжников, о гибели которых подо льдом «Фонтанка» сообщала ранее, проходили всего в нескольких метрах от полыньи на карьере возле поселка Шапки, где ранее утром утонула трехлетняя девочка. Видеозапись 8 февраля публикует 47news.

Очевидец рассказал изданию, что видео было снято около 12 дня. На кадрах видно, что мужчина и женщина проходят совсем рядом с полыньей, где около 10 утра сегодня под лед провалилась и погибла трехлетняя девочка.

Автор видео предупреждал лыжников об опасности, однако, по его словам, они это проигнорировали и пошли напрямую на другую сторону карьера, где и провалились под лед. По последним данным, спасатели достали из воды тела мужчины и женщины, обоим на вид около 40 лет.

Напомним, в том же карьере утром 8 февраля провалилась под лед трехлетняя девочка и ее старший брат. Девочка погибла, мальчик госпитализирован.



