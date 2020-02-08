«Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью». Единоросса, в чьей квартире нашли подпольное казино, исключают из партии

Главу МО «Введенский» Олега Калядина, в квартире которого обнаружили подпольное казино, исключат из «Единой России». О таком решении главы петербургских единороссов и спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова «Фонтанке» 8 февраля сообщили в пресс-службе партии.

«Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей Партии», – заявил Макаров (орфография и пунктуация оригинала).

Решение об исключении из «Единой России» будет принято «незамедлительно», подчеркнул спикер петербургского ЗакСа. «Неуважение к Закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жёсткую и молниеносную реакцию партии», – подытожил он (орфография и пунктуация оригинала).

Напомним, как сообщала ранее «Фонтанка», в квартире на Кронверкском проспекте, принадлежащей Калядину, сотрудники СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД обнаружили подпольное казино. По информации нашего издания, сам Калядин в своих показаниях заявил, что сдал квартиру в аренду и не знал, кто и что там делал.



