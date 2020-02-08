В карьере под Петербургом утонули двое лыжников. Ранее там же из-подо льда не смогли спасти ребенка

Тела двоих лыжников, провалившихся под лед на карьере в Тосненском районе Ленобласти, вытаскивают спасатели.

Как пишет 47news, двое лыжников ушли под лед на карьере в километре от поселка Шапки около 12 утра 8 февраля. Очевидец рассказал изданию, что пытался их спасти, но сам провалился. Лыжники (по предварительной информации, мужчина и женщина) были примерно в 40 метрах от берега.

По последней информации, спасателям поисково-спасательного отряда «Тосно» и МЧС удалось вытащить на берег тело мужчины, второго человека ищут.

Сегодня утром на том же карьере погибла трехлетняя девочка, которая каталась на лыжах вместе со своим отцом. Мальчика, который был вместе с ними, госпитализировали с переохлаждением.

Напомним, накануне в Петербурге целый день шли поиски тела девочки, ушедшей под лед в Лахтинском разливе. Найти его удалось только к ночи.



