Мошенница с брокерскими установками сыграла на курсе валют и заработала полмиллиона. Без денег осталась пенсионерка

Задушевная беседа и безрадостный финансовый прогноз оставили без денег пожилую жительницу Петербурга. Памятуя о дефолте, она отдала мошеннице полмиллиона.

По данным «Фонтанки», оригинальный способ обмана придумала невысокая дама в бежевом пальто. К пенсионерке, которая родилась за несколько дней до победы в ВОВ, девушка подошла около полудня 6 февраля, когда женщина прогуливалась возле своего дома на проспекте Солидарности. Она уверяла, что знакома с дочерью пенсионерки, вместе они и работали, и учились. Как бы между делом собеседница упомянула, что сейчас трудится в банке и знает страшное — 7 февраля рубль резко рухнет и все сбережения надо срочно менять на валюту. Пенсионерка перепугалась, а услышав, что помочь ей девушка вызвалась по просьбе дочери, сходила домой за паспортом и пенсией. Затем она дошла вместе с мошенницей до банка и сняла со счета все, что там было. Полмиллиона передала девушке у 28-го дома по улице Коллонтай, та села в автобус и уехала спасать нажитое пенсионеркой от биржевых перипетий. К вечеру женщина занервничала, позвонила дочери и поняла правду. Заявление пошла писать на следующий день, уголовного дела пока нет. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что проводят проверку по этому факту.



