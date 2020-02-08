«Если на кол засядут — не жалко». Ночные прыжки с парашютами с многоэтажки огорчили жителей Девяткино

Видеозапись ночных прыжков с крыши дома №14 по Охтинской улице, что у станции метро «Девяткино», опубликована 8 февраля в сообществе района. На ней видно, как парашютисты один за другим приземляются после прыжка с крыши многоэтажки.

В кадр, судя по всему, попала только часть ночного веселья, а именно — полтора прыжка. Один из свидетелей необычного явления утверждает, что прыгавших было аж пятеро, а произошло все около полуночи.

Реакция на появление записи была разной — один из подписчиков сообщества возмутился, «зачем палить людей», другой – «отсутствием мозгов» у прыгавших. «Соблюдают правила безопасности, в сторону ЛЭП не прыгают. Умнички. Если на кол засядут — не жалко», – прокомментировал один из подписчиков. Но были и комплименты смелости бейсджамперов.

В то же время местные старожилы отметили, что видят такое не впервые.



