Минздрав рассказал, сколько россиян гибнет в год из-за ошибок врачей. Счет идет на десятки тысяч

Ошибки и непрофессионализм врачей в России косвенно приводят к 70 тысячам смертей в год. Об этом 8 февраля на заседании совета ректоров медицинских вузов заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», – цитирует его слова «Интерфакс».

Мурашко также привел несколько конкретных примеров: по его словам, от лидокаина в год погибает 25 человек.

«При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1 – 2 человека или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок», – также уточнил глава Минздрава.

Под конец своего выступления Михаил Мурашко попросил ректоров профильных вузов включить в программу обучения «вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами».



