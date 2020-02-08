Студентки петербургских вузов подрабатывали закладчицами в Пскове. В машине нашли 170 свертков с наркотиками

Две девушки после зимней сессии в Петербурге нашли себе подработку в соседнем Пскове. Они согласились на доставку и закладку свертков с наркотиками.

Об этом сообщает УМВД по Псковской области 8 февраля. Девушки в возрасте 22 и 24 лет приехали учиться в Петербург из Ярославля и Вологды, жажда легкого заработка подвела их 23 января. В Псков они приехали на автомобиле с серьезным грузом. В кармане у одной из них нашли 8 свертков общей массой 13,8 грамма, под обшивкой нашли еще 170 свертков, синтетический порошок потянул почти на 350 граммов. Обеих посадили в СИЗО как подозреваемых в покушении на сбыт. Кому принадлежит автомобиль, пока неизвестно.



