Медбрата, заподозренного в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи

Кировский медбрат не убивал своих пациентов — о таком выводе на основании проверки при помощи детектора лжи сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Подняли всю документацию, нашего коллегу медицинского работника пропустили через детектор лжи и тогда все отвергли», – приводит его слова 8 февраля РИА «Новости».

Ранее о своей непричастности к каким-либо происшествиям в госпитале говорил сам медработник — анестезист Кировского госпиталя ветеранов войн Сергей Вольф. Он заявлял, что его «оклеветали в соцсетях и СМИ», «унизили и оскорбили». Предварительная проверка также не выявила фактов смертей пациентов в часы его дежурства.

Обвинения в адрес медбрата были основаны на выводах пользователей Интернета из фотографий, выложенных анонимом. Некто «похвастался», что убил 10 пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких и наблюдая за агонией. При этом пользователь выложил фотографии бейджа и медицинской одежды, по которым люди и сделали вывод об авторе поста. Реальный сотрудник госпиталя заявил, что изображенные на фото предметы к госпиталю отношения не имеют.



