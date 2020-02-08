На карантин из-за коронавируса отправился еще один круизный лайнер. На этот раз 2000 пассажиров застряли в Тайване

Круизный лайнер SuperStar Aquarius встал на карантин в порту на северо-востоке Тайваня. Об этом 8 февраля сообщает РИА «Новости».

По данным издания, на борту находятся около 2 тысяч пассажиров — судно без проверки на коронавирус они не покинут. Тайвань ранее полностью запретил иностранным круизным лайнерам заходить в свои порты, однако большинство пассажиров SuperStar Aquarius — жители этого острова. Кроме того, на борту находятся граждане Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Сингапура. Россиян, по предварительной информации, на судне нет.

Напомним, ранее круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии, среди пассажиров — 24 россиянина. Количество заразившихся коронавирусом на борту растет каждый день, однако граждан РФ среди них пока нет.



