Из Смольного уходит замглавы КРТИ, отвечавший за ремонт дорог. Там ждут нового руководителя

Сергей Румянцев уволился с должности заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Едва ли не последним его публичным выступлением в этом качестве был круглый стол «Фонтанки».

Информацию о своем увольнении сам Румянцев подтвердил «Фонтанке» 8 февраля. По его словам, уволился он по собственному желанию; новое место работы не назвал. Румянцев был назначен заместителем председателя в 2018 году, курировал ремонт дорог. Напомним, именно он представлял Смольный на профильном круглом столе «Фонтанки».

В декабре в КРТИ сменился руководитель: Сергей Харлашкин начал исполнять обязанности гендиректора «Метростроя», а врио председателя стал Андрей Семчанков. По информации «Фонтанки», главным претендентом на должность главы комитета является Андрей Левакин.



