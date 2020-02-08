Карел привез на Коллонтай драгоценные камни и золота на миллион. Находке полиции рад ювелир из Биробиджана

Уроженца Карелии поймали в Невском районе Петербурга после исчезновения из ювелирного магазина в Сосновом Бору украшений на миллион рублей. Похищенное частично вернется к владельцу.

О задержании подозреваемого 8 февраля сообщает региональное управление МВД. 32-летнего Ивана Соловьева поймали накануне около пяти часов вечера возле 27-го дома по улице Коллонтай. При нем частично были найдены украшения, которые вооруженный ножом мужчина унес из магазина в Сосновом Бору 1 февраля. После неприятных минут на полу для продавца действия налетчика квалифицировали как разбойное нападение. Безработный Соловьев приехал в Петербург из Карелии. Меру пресечения ему пока не выбирали.

По данным «Спарк», магазин в Липовском проезде принадлежит 56-летнему уроженцу Еврейской автономной области по фамилии Фурман. Как индивидуальный предприниматель он зарегистрировался еще в 1997 году, в Сосновом Бору у него сеть магазинов.



