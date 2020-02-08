«До сегодняшнего дня космос считался безопасным — это больше не так». Генерал НАТО рассказал об опасности со стороны России и Китая

Французский генерал Андре Ланата, главнокомандующий НАТО по трансформации, дал интервью изданию Washington Post, в котором допустил, что Россия запускает спутники, чтобы в случае военной угрозы блокировать работу американских систем. «Можно вообразить много способов агрессии в космическом пространстве», – цитирует его слова Washington Examiner.

Ланата заявил, что маневры россиян и китайцев вблизи западных спутников на орбите – «очевидная угроза союзникам». Напомним, накануне СМИ опубликовали информацию о сближении российского спутника-инспектора «Космос-2543» с американским аппаратом USA-245, произошедшем во второй декаде января, – в тот момент российское устройство якобы пыталось синхронизироваться с американским, провести его осмотр и даже, возможно, считать передаваемую им информацию (американский спутник способен вести картографическую разведку).

«До сегодняшнего дня космос считался безопасным — это больше не так», – заявил генерал Ланата.

В свою очередь, в России заявления высокопоставленного военного альянса относительно российско-китайской угрозы назвали смехотворными и беспочвенными. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Russia Today заявил, что это «очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет».



