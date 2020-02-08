В поселке Шапки двое детей провалились под лед. Трехлетнего ребенка спасти не удалось

В Тосненском районе Ленобласти утром 8 февраля провалился под лед и погиб трехлетний ребенок. Как сообщает 47news, второго ребенка, постарше, забрала скорая.

По информации издания, дети катались на лыжах с родителями. Трагедия произошла на «Пятом карьере» в километре от поселка Шапки. По предварительным данным, под лед провалились двое детей, погибла трехлетняя девочка. Ребенка постарше госпитализировали. Как сообщили 47news собеседники в экстренных службах, детей из воды вытаскивал их отец.



