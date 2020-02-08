Бомбы в детских садах искали на глазах у задержавшейся там публики. Детей эвакуировать не стали

Автор рассылки, который считает вором предпринимателя Константина Малофеева, перечислил в списке заминированных зданий 7 февраля 2 суда и 110 детских садов. Вторые эвакуироваться не стали.

По данным «Фонтанки», сотрудники полиции справились с осмотром к шести часам вечера, обитатели учреждений на этот раз принудительно не прогуливались. Письмо о заминировании пришло около четырех часов дня. Как сообщалось ранее, за детей «отдувались» сотрудники судов — письма получили в Красногвардейском и Октябрьском районных судах, эвакуированы были 172 человека. Это были 300-й и 301-й разы за последние два месяца, когда им пришлось отрываться от производства.

На этот раз лжеминер использовал почтовый сервис, придуманный на Сейшельских островах. Автор пообещал, что, когда Роскомнадзор «поблокирует все годные почтовики», он начнет звонить.

За два месяца с тех пор, как суды и другие учреждения получают письма с угрозами по несколько раз в день, эвакуированы были около полумиллиона человек. ФСБ потребовала у Роскомнадзора заблокировать сервисы Startmail и Protonmail.

Авторы писем предлагают винить в такой зарядке Константина Малофеева. Он якобы украл деньги с криптобиржи. Подробнее о том, кто может «минировать» Петербург, читайте в материале «Фонтанки».



