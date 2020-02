Netflix впервые рассказал, какие страны требовали удалять фильмы и когда сервис пошел у них на поводу. Не повезло даже Стэнли Кубрику

Хотя контент Netflix отличается от страны к стране по ряду причин, в том числе и из-за тонкостей получения лицензий, иногда компания сталкивается с требованиями властей отдельных государств удалить некоторые фильмы. Но впервые за всю 25-летнюю историю своего существования Netflix решил раскрыть названия стран, выставлявших подобные требования, и то, какие именно картины не давали покоя властям.

В отчете, информация из которого была опубликована изданием The Verge, фигурируют девять картин, запрещенных с 2015 по 2020 год. России в списке нет.

Так, в 2015-м новозеландские кинематографические организации потребовали удалить датский сериал «Мост» как оскорбительный для населения этого государства.

В 2017 году управление эфира и электронной информации Вьетнама потребовало удалить ленту Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» о вьетнамской войне. И в тот же год немецкая комиссия по делам молодежи выступила против фильма ужасов «Ночь живых мертвецов», киноверсия которого также запрещена в стране.





В 2018 году обращение пришло из Сингапура. Оно касалось сериала Cooking on High (его постер не могла бы разместить и «Фонтанка» из-за угрозы пропаганды наркотиков), комедию The Legend of 420 и сериал «Раскосяченные».

В 2019 году число запретов пополнили саудиты — им не понравился лишь один эпизод американского сериала «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем» — тот, что был посвящен, собственно, Саудовской Аравии.

Остальные две строчки — в 2019 и 2020 годах — вновь оставил за собой Сингапур: там не оценили «Последнее искушение Христа» и The Last Hangover — оба оскорбляли чувства верующих христиан.

Все эти фильмы были изъяты из коллекции. В компании подчеркнули, что подобные решения принимают на основании письменных, обоснованных юридически запросов от госорганов и то, что Netflix так просто не сдается: в частности, в Бразилии тоже хотели запретить «Последнее искушение Христа», ссылаясь на решение суда, но компания обратилась в Верховный суд и выиграла. Еще один способ настаивать на своем Netflix применил в Саудовской Аравии: спорный эпизод был убран из сервиса, поскольку компания хотела продолжать работать с этой страной, но… выложен на YouTube.