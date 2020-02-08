Маленькую Риту может спасти протонная терапия

У 4-летней Риты опухоль головного мозга. Причём операцию делать нельзя – можно задеть жизненно важные центры, отвечающие за дыхательную и сердечную деятельность. Помочь может протонная терапия. И провести её надо как можно скорее – опухоль растёт. Но пока это лечение платное и очень дорогое.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Рита Кобец, 4 года.

Опухоль головного мозга – диффузная глиома ствола.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 050 447 руб.

«Дочке было два с половиной года, когда она неожиданно перестала отводить взгляд влево. Мы обратились к окулисту, и он направил нас на компьютерную томографию. Выяснилось, что в голове выросла опухоль! Сделать операцию и удалить опухоль нельзя, она находится в опасном месте. Рядом расположены центры, отвечающие за дыхательную и сердечную деятельность, при операции хирурги могут их задеть.

Химиотерапия при таком диагнозе не помогает. Дочка чувствовала себя неплохо, и онкологи приняли решение не трогать глиому, назначили наблюдение. Раз в несколько месяцев Рите делали МРТ, опухоль почти не изменялась в размерах. Мы надеялись, что и дальше так будет, но, увы, в ноябре 2018 года дочка стала пошатываться при ходьбе, возник парез (паралич) лицевого нерва справа, из-за чего полностью не закрывается правый глаз, опущен уголок рта. Глиома начала расти.

Рите поможет только протонное облучение, которое, в отличие от лучевой терапии, не повреждает окружающие опухоль здоровые ткани. Лечение дорогое, государство его пока не оплачивает, а у нас таких денег нет, в семье трое детей. Пожалуйста, помогите спасти дочку!» Алена Кобец, Ленинградская область.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, расположение и объем опухоли, а также возраст ребенка, требуется проведение протонной терапии. Данный вид лечения позволяет подавать максимальные дозы радиации в центр глиомы, снизив интенсивность излучения на ее границе. Таким образом при высокой эффективности терапии последствия облучения здоровых тканей головного мозга минимизируются».

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Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

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