Возле автосервиса в Коломягах горел Porsche. Владелец ищет поджигателей

Переднее пассажирское кресло сгорело в Porsche Panamera на Первомайской улице в Петербурге ночью 7 февраля. На поджигателя намекает дыра в стекле.

Фото сгоревшего салона в соцсетях показал владелец автомобиля. По его словам, припаркован он был на пустынной улице в Коломягах. Как уточнили в ГУ МВД, машина стояла возле автосервиса.

Водитель утверждает, что ему удалось посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На кадрах он разглядел двоих, которые подошли к его Porsche, разбили стекло, залили в салон какую-то жидкость и убежали. Вероятно, на дым оперативно отреагировали из окрестных домов или автосервиса, машина снаружи осталась целой, не считая стекла.

В полиции добавили, что Porsche стоял на техобслуживании после ДТП. Пожар произошёл «по неустановленной причине», уголовного дела нет — сперва должна быть проведена экспертиза.



