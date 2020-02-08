Массовая драка с участием 300 человек, поджоги и раненые полицейские. В беспорядках на юге Казахстана погибли восемь человек

В результате беспорядков на юге Казахстана погибли восемь человек. Об этом 8 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Он уточнил, что еще 40 человек пострадали, в том числе полицейские. Двое сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения. По предварительной информации местного МВД, в конфликте изначально принимали участие около 70 человек, однако затем к драке подключились всего около 300 участников. Они оказывали активное сопротивление полиции с применением огнестрела.

Всего во время беспорядков повредили более 30 домов, 15 торговых объектов и 23 машины. Задержаны 47 человек, у них изъяли два охотничьих ружья. По словам главы МВД, расследование ведется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и убийстве. Отметим, первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что среди пострадавших и погибших граждан РФ нет.



