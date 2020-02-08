Дверь в квартиру главы МО «Введенский» Калядина долго пилила полиция. За ней оказалось казино

Рулетка и столы для покера, игровые автоматы и элитный алкоголь – всё это оперативники экономической полиции Петербурга выносили ночью из квартиры на Кронверкском проспекте. С дюжиной игроков разобрались, встал вопрос и к хозяину: «Как давно вы заходили к себе домой?»

По информации «Фонтанки», в ночь с 7 на 8 февраля сотрудникам СОБРа Росгвардии и Управления экономической безопасности ГУ МВД категорически не открывали квартиру на третьем этаже дома 61 по Кронверкскому проспекту на Петроградской стороне. Так что пришлось спиливать дверь, а она оказалась на удивление прочной и рухнула только минут через 30.

Далее все происходило запрограммированно: мужчин положили под их комментарии – «это какая-то ошибка», кабинеты психологической разгрузки осмотрели, после игроков с пола подняли и увезли на беседу, оставив нескольких полицейских описывать и изымать атрибуты казино.





По данным нашего издания, кроме рулетки, из квартиры вывезли четыре стола для игры в русский покер, 12 игровых автоматов, фишки и прочее разное обязательное, что неотъемлемо связано с подпольным казино.

Если говорить о самом факте, то давно в Петербурге не закрывали казино. А если о конкретном месте, то интрига в другом. Эта квартира на Кронверкском официально принадлежит главе муниципального образования «Введенский» единороссу Олегу Калядину.

«Фонтанке» известно, что он уже дал показания. По его версии, он сдал квартиру в аренду и не знает, кто и что там посмел устроить.

Профессиональная деятельность Олега Калядина указана на сайте муниципального образования:

– с 2004 года — депутат муниципального образования Петроградского района Санкт-Петербурга;

– с 2009 года — глава муниципального образования МО «Введенский»;

– в 2014 году награжден знаком «За заслуги перед жителями Петроградского района»;





– в 2015 году присвоено звание «Почетный житель Петроградского района».