«Обеспечить незамедлительную госпитализацию». «Фонтанка» показывает документ, из-за которого в Петербурге людей запирают в «чумных» боксах

Жители Петербурга, вернувшиеся из Китая, массово жалуются на госпитализацию в Боткинскую больницу на 14 дней. Хотя они проходили до этого по несколько кругов анализов, которые ничего не показали. У некоторых даже прошли инкубационные периоды. Но врачи ссылаются на некое новое постановление, хотя его страдальцам не показывают. «Фонтанка» публикует этот документ.

Бумага называется «Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей» и адресована Боткинской больнице. Предписывает руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Дата выхода — 6 февраля. В этот день произошли большинство госпитализаций.

Документ гласит: «Обеспечить незамедлительную госпитализацию лиц с синдромами ОРВИ, возникшими в течение 14 дней после возвращения из КНР» – это для тех, кто прилетел из Китая, и «обеспечить оказание медицинской помощи в условиях блокированных палат в течение не менее 14 дней лицам с симптомами ОРВИ, прибывшим из КНР, – видимо, для тех, кто обратился за помощью позже сам, но в итоге попал на тот же двухнедельный срок. – Срок исполнения: постоянно».





Мазки всех госпитализированных в течение 24 часов доставляют в «Центр гигиены и эпидемологии в городе Санкт-Петербурге» на Оборонной улице. У всех уточняют наличие прививок от гриппа в сезоне-2019/20. И отдельно прописано, что «неисполнение предписания влечет наложение мер административного воздействия».

«Фонтанка» описывала случаи четырех молодых девушек, попавших в изолированные палаты с глухими окнами в Боткинской больнице. Кто-то сам обратился к врачу с покрасневшим горлом, к кому-то просто приехала на дом бригада скорой помощи без предпосылок. Некоторых отправила в больницу бдительная мама, которая позвонила врачам из-за насморка у дочки.

Выделяется из этой ситуации случай Егора (имя изменено), который, как он рассказал «Фонтанке» 8 февраля, был в Пекине всего 4 часа во время пересадки из Таиланда. И вернулся еще 17 января. То есть 14 дней уже прошло. Но в понедельник его угораздило обратиться в обычную поликлинику с кашлем. В итоге во вторник его госпитализировали. Говорили, что «на один день», но отправили в изоляцию на те же 14 суток, несмотря на чистые анализы.