Количество заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess продолжает расти

За последние сутки на застрявшем у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает посольство РФ в Японии в своем Facebook.

Дипломаты заверили, что среди заразившихся нет россиян. Напомним, всего на борту находятся 24 гражданина РФ. «Продолжаем поддерживать индивидуальный контакт с каждым нашим соотечественником. В сотрудничестве с японскими властями оказываем помощь в решении медицинских и бытовых вопросов», – уточнили в дипмиссии.



