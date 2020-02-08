Количество заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess продолжает расти
За последние сутки на застрявшем у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает посольство РФ в Японии в своем Facebook.
Дипломаты заверили, что среди заразившихся нет россиян. Напомним, всего на борту находятся 24 гражданина РФ. «Продолжаем поддерживать индивидуальный контакт с каждым нашим соотечественником. В сотрудничестве с японскими властями оказываем помощь в решении медицинских и бытовых вопросов», – уточнили в дипмиссии.
Справка:
Круизное судно встало на рейд 3 февраля, после того как у одного пассажира нашли коронавирус. Предполагается, что источником инфекции стал пожилой гражданин Китая, который сошел на берег в Гонконге. На борту лайнера объявили 14-дневный карантин. Заболевших госпитализируют в больницу префектуры Канагава.
Отметим, всего за последние сутки в Китае от болезни умерли 86 человек, 81 из которых — в провинции Хубэй. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 724 человек, заболевших — 34 876 человек.