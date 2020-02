Эксперта по Украине подполковника Виндмана выгнали из Белого дома за показания против Трампа

Эксперта по Украине подполковника Александра Виндмана выгнали из Белого дома после показаний против Трампа в Конгрессе, работу в Совете национальной безопасности он потерял на несколько месяцев раньше конца срока контракта.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на адвоката.

BREAKING: Key impeachment witness Lt. Col. Alex Vindman has been fired from his White House job https://t.co/AeeV0US5cF pic.twitter.com/RMurdTtHQr

— CNN Politics (@CNNPolitics) February 7, 2020