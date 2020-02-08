Эксперта по Украине подполковника Виндмана выгнали из Белого дома за показания против Трампа

Эксперта по Украине подполковника Александра Виндмана выгнали из Белого дома после показаний против Трампа в Конгрессе, работу в Совете национальной безопасности он потерял на несколько месяцев раньше конца срока контракта.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на адвоката.

BREAKING: Key impeachment witness Lt. Col. Alex Vindman has been fired from his White House job https://t.co/AeeV0US5cF pic.twitter.com/RMurdTtHQr — CNN Politics (@CNNPolitics) February 7, 2020

Его брат-близнец подполковник Евгений Виндман, адвокат Совета национальной безопасности, также был уволен и покинул Белый дом вместе с ним. Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Ульёт сказал телеканалу: «Мы не комментируем кадровые вопросы».





Адвокат Виндмана Дэвид Прессмен сообщил, что его клиента уволили за то, "что он говорил правду". CNN пишет, что Виндман вернется на службу в Пентагон. Ранее телеканал сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле, так как он был назначен на свою должность в июле 2018 года сроком на два года. Как сообщается, после того, как Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента, его обязанности были значительно урезаны. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в СНБ, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Виндман – родившийся на Украине американский гражданин, подполковник ВС США и эксперт Белого дома по Украине. По собственному заявлению Виндмана в ходе слушаний в конгрессе, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения – в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.