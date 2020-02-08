Детский каршеринг в Петербурге. На машинах семьи экс-депутата Госдумы катаются недоросли без прав, но ему не жалко

За рулем автомобиля бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова замечен школьник лет четырнадцати. Судя по соцсетям, он регулярно использует пару представительских BMW в поездках по городу.

О юном водителе, явно не дотягивающим внешностью до обладателя прав, 7 февраля сообщили читатели «Фонтанки». Они наблюдали отъезд подростка от дома на 18-й линии, исторически принадлежащем семье Ванчуговых. До недавнего времени здесь, в частности, располагалась приемная депутата Госдумы Романа Ванчугова.

Присланные в редакцию «Фонтанки» фотографии благодаря приложению Findclone позволили определить аккаунты подростка в социальной сети «ВКонтакте». В его руках, судя по загруженным снимкам, регулярно оказывается пара черных BMW экс-депутата. Причем география разъездов просторная – от Васильевского острова до Рощино.

Роман Ванчугов к вопросам «Фонтанки» отнесся философски, не высказав беспокойства за судьбу своих машин и подчеркнув, что его 14-летний сын не катается.





Не менее известный брат экс-депутата Максим Ванчугов тоже, кажется, стал жертвой детского каршеринга. По данным «Фонтанки», в начале февраля 16-летний петербуржец разбил принадлежащий семье бизнесмена «Мерседес», дрифтуя у «Сибур-Арены». Фотографии последствий опубликованы на сайте «Мегаполис». К арене приезжали сотрудники ГИБДД. Так как у подростка не было прав, полицейские устанавливали его личность по паспорту. Те же данные, по информации «Фонтанки», фигурировали летом прошлого года в протоколе об административном правонарушении, составленном после задержания автомобиля «Лексус» на Парусной улице Петербурга. Машиной формально владеет свекр Максима Ванчугова, но находится в пользовании его супруги Жанны. На вопрос «Фонтанки» о юноше, регулярно «угоняющем» машину, женщина ответила: «Я не готова на эту тему общаться».

Роман Ванчугов занимал кресло в Госдуме с 2011 по 2016 годы. Избирался по спискам «Справедливой России». В 2015-м его приемную на 18-й линии Васильевского острова штурмовала полиция в попытке добраться до брата. Максим Ванчугов – фигурант дела о хищении денег дольщиков компании «Город». Оно слушается в Приморском районном суде. Двое других подсудимых – третий брат Ванчуговых Руслан и шурин Максима Сергей Гавриш.