Происшествия
Детский каршеринг в Петербурге. На машинах семьи экс-депутата Госдумы катаются недоросли без прав, но ему не жалко
Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер/Telegram
За рулем автомобиля бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова замечен школьник лет четырнадцати. Судя по соцсетям, он регулярно использует пару представительских BMW в поездках по городу.
О юном водителе, явно не дотягивающим внешностью до обладателя прав, 7 февраля сообщили читатели «Фонтанки». Они наблюдали отъезд подростка от дома на 18-й линии, исторически принадлежащем семье Ванчуговых. До недавнего времени здесь, в частности, располагалась приемная депутата Госдумы Романа Ванчугова.
Присланные в редакцию «Фонтанки» фотографии благодаря приложению Findclone позволили определить аккаунты подростка в социальной сети «ВКонтакте». В его руках, судя по загруженным снимкам, регулярно оказывается пара черных BMW экс-депутата. Причем география разъездов просторная – от Васильевского острова до Рощино.
Роман Ванчугов к вопросам «Фонтанки» отнесся философски, не высказав беспокойства за судьбу своих машин и подчеркнув, что его 14-летний сын не катается.
Не менее известный брат экс-депутата Максим Ванчугов тоже, кажется, стал жертвой детского каршеринга. По данным «Фонтанки», в начале февраля 16-летний петербуржец разбил принадлежащий семье бизнесмена «Мерседес», дрифтуя у «Сибур-Арены». Фотографии последствий опубликованы на сайте «Мегаполис». К арене приезжали сотрудники ГИБДД. Так как у подростка не было прав, полицейские устанавливали его личность по паспорту. Те же данные, по информации «Фонтанки», фигурировали летом прошлого года в протоколе об административном правонарушении, составленном после задержания автомобиля «Лексус» на Парусной улице Петербурга. Машиной формально владеет свекр Максима Ванчугова, но находится в пользовании его супруги Жанны. На вопрос «Фонтанки» о юноше, регулярно «угоняющем» машину, женщина ответила: «Я не готова на эту тему общаться».
Роман Ванчугов занимал кресло в Госдуме с 2011 по 2016 годы. Избирался по спискам «Справедливой России». В 2015-м его приемную на 18-й линии Васильевского острова штурмовала полиция в попытке добраться до брата. Максим Ванчугов – фигурант дела о хищении денег дольщиков компании «Город». Оно слушается в Приморском районном суде. Двое других подсудимых – третий брат Ванчуговых Руслан и шурин Максима Сергей Гавриш.
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