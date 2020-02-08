Fitch сохранило "стабильные" рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB", прогноз рейтингов – "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга – "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах – "ВВВ".



