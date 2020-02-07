Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии по подозрению в хищении трёх миллионов

Ленинский районный суд Владикавказа вечером 7 февраля арестовал на месяц задержанного по подозрению в хищении 3 млн рублей главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова.

"Ленинским районным судом в отношении начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 марта 2020 года", – сказал собеседник агентства ТАСС.

По версии следствия, 22 апреля 2019 года по указанию подозреваемого федеральным казенным учреждением "Исправительная колония №1 управления федеральной службы исполнения наказаний по РСО-Алания" заключен государственный контракт с ООО "Русбилд" на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории исправительной колонии №1 в городе Владикавказ.

17 июня 2019 года подозреваемый, зная, что ООО "Русбилд" фактически капитальный ремонт общежитий не выполнило, дал указание начальнику исправительной колонии номер 1 перечислить выделенные для данных нужд денежные средства в размере 3 млн рублей, которые в тот же день поступили на расчетный счет ООО "Русбилд".

Емельянов занимал должность главы УФСИН по Северной Осетии с 19 сентября 2016 года.



