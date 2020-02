Помпео: США выделили 100 млн долларов КНР на борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео 7 февраля сообщил о том, что его страна выделяет Китаю 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом нового типа.

Proud to announce an additional $100M of existing funds to support #China in combating the #coronavirus. This commitment – along w/ hundreds of millions generously donated – demonstrates strong U.S. leadership in response to the outbreak. Together we can have a profound impact.

