Помпео: США выделили 100 млн долларов КНР на борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео 7 февраля сообщил о том, что его страна выделяет Китаю 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом нового типа.

Proud to announce an additional $100M of existing funds to support #China in combating the #coronavirus. This commitment – along w/ hundreds of millions generously donated – demonstrates strong U.S. leadership in response to the outbreak. Together we can have a profound impact. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 7, 2020

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад – наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно – демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние", – написал Помпео в твиттере.





Как отмечается в заявлении Госдепа, на этой неделе госдепартамент "обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы".

Напомним, "Фонтанка" рассказывала о том, как живут петербуржцы, оказавшиеся в двухнедельном карантине после приезда из КНР. Напомним, что также двум бортами ВКС РФ была проведена эвакуация в Тюмень россиян из эпицентра распространения "смертельной пневмонии" – города Ухань и провинции Хубэй.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 637 человек.