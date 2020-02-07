А нефть не пошла. Лукашенко не убедил Путина продавать её со скидкой

Сырьевые споры между Россией и Белоруссией все же сохранились. Если по ценам на газ страны-участницы Союзного государства нашли компромисс, то по стоимости российской нефти для белорусов остались на разных позициях. Это стало известно из комментария замглавы администрации президента России Дмитрия Козака по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи.

Нефть из России в Белоруссию будет поставляться компаниями по рыночной цене, без вмешательства властей в формирование ее стоимости, сказал он.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — передает ТАСС слова Козака.

Напомним, президент Александр Лукашенко не раз говорил о том, что найдет альтернативу подорожавшей из-за налогового манёвра российской нефти, на которой работают нефтеперерабатывающая промышленность Белоруссии. Он то грозил поставлять её из Казахстана (правда, непонятно, как), то реверсом по нефтепроводу "Дружба" из Европы, то грозил поднять цену на транзит российской нефти по территории его страны. Впрочем, пока это только громкие заявления.



