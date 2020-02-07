"И нечего здесь летать!" Минфин США ввел санкции против госавиакомпании Венесуэлы и всех её самолётов

США ввели санкции в отношении крупнейшей в Венесуэле авиакомпании Conviasa (она принадлежит государству), добавив в черный список и сорок ее самолетов, сообщило 7 февраля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Нелегитимный режим Мадуро полагается на венесуэльскую государственную авиакомпанию CONVIASA, которая направляет коррумпированных чиновников по всему миру для поддержки своих антидемократических усилий, – сказал, комментируя новые санкции глава Минфина США Стивен Мнучин. – Администрация Трампа не позволит Мадуро и его доверенным лицам продолжать воровать у венесуэльского народа и злоупотреблять государственными активами, чтобы продвигать свою собственную коррупционную и дестабилизирующую деятельность».

Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге после перевыборов. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Хуана Гуаидо в качестве президента и начали политику введения санкций против Мадуро, его правительства, госкомпаний и бизнеса, поддержвающего власти страны. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.



