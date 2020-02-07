Экспресс-правосудие с упоминанием Пригожина. Петербургский активист получил 3,5 года за взрывчатку для ресторатора

В Петербурге осудили активиста Владимира Иванютенко по делу о подготовке покушения на ресторатора Евгения Пригожина. Прения, последнее слово и приговор судья уложил в один день.

Иванютенко признали виновным в незаконном сбыте взрывчатых веществ, сообщает вечером 7 февраля «Новая газета». Его приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения. Из этого срока почти два года активистом отбыты в связи с содержанием под стражей. Иванютенко обременен дополнительным наказанием – штрафом 30 тысяч рублей.

Судья Александр Максимов успел закончить судебное следствие, провести прения, дать Иванютенко последнее слово и за 20 минут написать приговор. Стремительность – не единственная черта Максимова. На недавнем заседании он проявил отменные слуховые способности при допросе засекреченного свидетеля, чей голос был изменен модуляцией. Никто из слушателей не мог разобрать речи свидетеля, а судья – мог.

Защита заявила, что обжалует приговор.

Владимира Иванютенко задержали в феврале 2019 года. Он настаивал на том, что стал жертвой провокации со стороны полицейского агента Георгия Левина, который с 2017 года внедрялся в оппозиционные круги и, по утверждению Иванютенко, насаждал идею подрыва Евгения Пригожина и сам же всучил осужденному огнепроводный шнур и взрывчатые компоненты.



