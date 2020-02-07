Не зря съездил, не зря ждал. Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

Визит с приключениями президента Белоруссии в Сочи уже точно принёс реальные результаты. Владимир Путин и Александр Лукашенко видимо не зря несколько часов ждали застрявших в пути из-за непогоды чиновников, коротая время в беседе тет-а тет. К ночи 7 февраля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объявил журналистам о том, что Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год.

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", – сказал Козак журналистам, его цитируют федеральные информагентства. В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Напомним, что Владимир Путин и прилетевший в Сочи накануне Александр Лукашенко вынуждены были несколько часов вести переговоры наедине. Самолёт с российскими и блорусскими чиновниками не смог сесть в Сочи из-за непогоды и улетел на запасный аэродром в Минеральные Воды.

В преддверии встречи Лукашенко не стесняясь в выражениях рассказывал у себя на родине, что ждёт от неё и какой характер будет нести разговор.



